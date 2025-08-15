Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu! - Futbol Haberleri

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar belli oldu!

        UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 00:17 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte Avrupa Ligi'nde play-off'a yükselen takımlar!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 12 rövanş maçıyla sona erdi.

        Hırvatistan ekibi Rijeka'nın ardından rakiplerini eleyen KuPS Kuopio, Midtjylland, Lincoln Red Imps, PAOK, Brann, Zrinjski, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Utrecht, Panathinaikos, Braga ve AEK Larnaca play-off turuna kaldı.

        Panathinaikos, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'e 0-0 berabere biten iki maçın ardından penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak tur atladı ve Samsunspor'un play-off'lardaki rakibi oldu.

        Alınan sonuçlar şöyle:

        KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)

        Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)

        REKLAM

        Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)

        Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)

        Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)

        Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)

        Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)

        Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)

        Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)

        Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

        Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)

        Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde açıklamalar
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ülkelerin F-35 çekincesi artıyor
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        İsrail'in E1 planına tepkiler
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        Trump: Putin'in anlaşma yapacağını düşünüyorum
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        F.Bahçe'de Kerem şoku!
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        48 milyon dolarlık vurgun iddiası
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        15 Temmuz şehidinin mezarına çirkin saldırı!
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Güneşte 4 saat kaldı! 2. derece yanıkla hastanelik oldu
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ilk iddianame düzenlendi
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Karadeniz neden mutsuz? Bilim insanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu anlattı...
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Galatasaray, Singo için teklife hazırlanıyor!
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        Tarihi Alaska zirvesi öncesi tarafların planı ne?
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB yeni enflasyon tahminlerini açıkladı
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        Dünyada şiddet tırmanıyor: Çatışmalar 70 yılın zirvesinde
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        "Ben keşfettim Icardi patlattı"
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        'Süper sahte' ekonomisinin önlenemez yükselişi
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!
        Belki de adını hiç duymadığınız 10 ülke!