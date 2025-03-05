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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yarın yaşanacak! - Futbol Haberleri

        Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yarın yaşanacak!

        UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:18
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        Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak.

        Organizasyonda yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers'ı konuk edecek.

        Son 16 turunda rövanş maçları ise 13 Mart'ta yapılacak.

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

        20.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tottenham (İngiltere)

        20.45 Real Sociedad (İspanya)-Manchester United (İngiltere)

        20.45 FCSB (Romanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

        20.45 Fenerbahçe-Rangers (İskoçya)

        23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Lazio (İtalya)

        23.00 Bodo/Glimt (Norveç)-Olympiakos (Yunanistan)

        23.00 Ajax (Hollanda)-Eintracht Frankfurt (Almanya)

        23.00 Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya)

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