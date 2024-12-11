UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadıköy'de

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı müsabaka için Kadıköy'e geldi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu önemli müsabakayı izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberinde heyetle birlikte stadyuma geldi. Ceferin'i stada girişinde Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.