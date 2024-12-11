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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadıköy'de - Futbol Haberleri

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadıköy'de

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı müsabaka için Ülker Stadyumu'nda geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:28
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        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Kadıköy'de
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        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao ile oynayacağı müsabaka için Kadıköy'e geldi.

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu önemli müsabakayı izlemek üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve beraberinde heyetle birlikte stadyuma geldi. Ceferin'i stada girişinde Fenerbahçeli yöneticiler karşıladı.

        Bugün ayrıca UEFA Başkanı Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte yemek organizasyonunda bir araya geldi.

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