UEFA'dan Hatice Aydın Duygu'ya görev
FIFA kokartlı hakem Hatice Aydın Duygu, Karadağ'da düzenlenecek UEFA Kadınlar 17 Yaş Altı B4 Grubu müsabakalarında görev alacak.
Giriş: 31.03.2026 - 16:47
Karadağ, Kazakistan ve Moldova'nın katıldığı turnuvada, FIFA kokartlı yardımcı hakem Ayşenur Karakoç da yardımcı hakem olarak görev yapacak.
