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        Haberler Spor Futbol UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev! - Futbol Haberleri

        UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev!

        FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük, İtalya'da düzenlenecek UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 5. Grup müsabakalarında görev yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:15
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        UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev!
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        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Zorbay Küçük, 19-26 Mart tarihlerinde İtalya, Fransa, İspanya ve Letonya'nın mücadele edeceği grup müsabakalarında düdük çalacak.

        FIFA kokartlı yardımcı hakem Furkan Ürün de bu müsabakalarda görev alacak.

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