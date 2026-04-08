UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Giriş: 08.04.2026 - 10:18
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın 4 karşılaşma oynanacak.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:
9 NİSAN PERŞEMBE
19.45 Rayo Vallecano (İspanya) - AEK (Yunanistan)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda)
22.00 Crystal Palace (İngiltere) - Fiorentina (İtalya)
22.00 Mainz (Almanya) - Strasbourg (Fransa)
