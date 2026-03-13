Canlı
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları -Arda Turan'lı Shakhtar tura çok yakın! - Futbol Haberleri

        UEFA Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları sona ererken, Türk teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup ederek büyük avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 01:11 Güncelleme:
        Arda Turan'lı Shakhtar tura çok yakın!

        UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları oynandı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turunda 8 karşılaşma yapıldı.

        Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Samsunspor, sahasında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'ya 3-1 yenildi.

        Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.

        Ligde 19 Mart'ta oynanacak rövanş müsabakalarının ardından çeyrek finalistler belli olacak.

        Son 16 turu ilk maçlarından alınan sonuçlar şöyle:

        Lech Poznan (Polonya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-3

        AZ Alkmaar (Hollanda) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

        Samsunspor - Rayo Vallecano (İspanya): 1-3

        Rijeka (Hırvatistan) - Strasbourg (Fransa): 1-2

        Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

        Fiorentina (İtalya) - Rakow (Polonya): 2-1

        Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 0-4

        Sigma Olomouc (Çekya) - Mainz 05 (Almanya): 0-0

