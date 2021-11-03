Grubun diğer maçında Juventus, Zenit’i konuk etti. İtalyan ekibi 12’de Dybala ile öne geçerken Zenit 26’da Bonucci’nin kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika 1-1 sonuçlandı. Dybala, 58’de bu kez penaltıdan bir gol kaydederken 73’te Chiesa farkı 2’ye çıkardı. 82’de Morata, Juventus’un 4. golünü atarken Serdar Azmoun maçın sonucunu uzatmalarda söyledi: 4-2. Puanını 12’ye çıkaran Juventus bir üst tura yükseldi. Zenit ise 3 puanda kaldı.