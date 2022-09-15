UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.

ABONE OL
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftan karşılaşmaları tamamlandı. A Grubu'ndaki il maçta Napoli, deplasmanda Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Rangers 55. dakikada James Sands'in kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. 60. dakikada Piotr Zielinski penaltı kaçırırken Matteo Politano penaltıdan kaydettiği golle 68. dakikada Napoli'yi öne geçirdi. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    85'te Raspadori, 90'da ise Ndombele farkı 3'e çıkardı ve Napoli rahat bir galibiyet aldı. İkide iki yapan Napoli bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti; Rangers ise ikinci haftayı da puansız tamamladı. Rangers, üçüncü haftada Liverpool'a konuk olacak. Napoli ise Ajax'la deplasmanda karşılaşacak. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    MILAN 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

    Milan, ilk maçta Chelsea'yi yenen Dinamo Zagreb'i konuk etti; 3 puanı 3 golle aldı. 45. dakikada Olivier Giroud penaltıdan Milan'ı öne geçirirken 47'de Saelemaekers skoru 2-0'a getirirken 56'da Mislav Orsic farkı 1'e indirdi. 77'de Pobega maçın sonucunu söyledi: 3-1. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Üçüncü haftada Milan, Chelsea'ye konuk olacak. Dinamo Zagreb ise Salzburg'a konuk olacak. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    CHELSEA'YLE SALZBURG YENİŞEMEDİ

    Teknik direktörlüğe Graham Potter'ı getiren Chelsea, Red Bull Salzburg'u konuk etti. 48. dakikada Sterling, Chelsea'yi öne geçirirken 75'te Noah Okafor skoru 1-1'e getirdi. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    İkinci maçında da galibiyetle tanışamayan Chelsea haftayı 1 puanla tamamladı. Salzburg ise puanını 2'ye yükseltti. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Üçüncü haftada Chelsea, Milan'ı konuk edecek. Salzburg ise evinde Dinamo Zagreb'le karşılaşacak.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    CELTIC SKORU KORUYAMADI

    F Grubu'nda Celtic, Shakhtar Donetsk'le karşı karşıya geldi. Konuk ekip 10. dakikada Bondarenko'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken Shakhtar 29'da Mudryk'in golüyle skora denge getirdi. Kalan dakikalarda gol olmayınca Celtic puanla tanıştı; Shakhtar ise puanını 4'e yükseltti. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Grubun diğer maçında Real Madrid, RB Leipzig'i konuk etti. Mücadelede 80. dakika oynanırken Real Madrid Federico Valverde'nin golüyle 1-0 öne geçti. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    90'da Marco Asensio farkı 2'ye çıkardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca ikide iki yapan Real Madrid puanını 6'ya yükseltti. Leipzig ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    G Grubu'nda Kopenhag ile Sevilla karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 0-0'lık eşitlikle noktalandı. İki takım da ilk puanlarını aldı ve haftayı 1'er puanla kapadı. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    G Grubu'nda Manchester City, Borussia Dortmund'u konuk etti. Konuk ekip 56'da Jude Bellingham'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    Manchester City 80'de John Stones'un golüyle skora denge getirirken 84'te Erling Haaland İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü kaydetti: 2-1. 
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    İkide iki yapan City puanını 6'ya yükseltirken Dortmund ise 3 puanda kaldı. Manchester City gelecek hafta Kopenhag'ı konuk edecek. Dortmund ise Sevilla'ya konuk olacak.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    H Grubu'nda Juventus ile Benfica, Torino'da karşı karşıya geldi. Juventus henüz 4. dakikada Milik'in golüyle 1-0 öne geçerken Benfica 43'te Joao Mario'nun penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    55'te David Neres sahne aldı ve Portekiz ekibi 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda gol olmayınca Benfica ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Juventus ise ikinci haftada da puanla tanışamadı.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    H Grubu'nde Maccabi Haifa ile PSG karşı karşıya gelirken ev sahibi ekip 54'te Chery'nin golüyle 1-0 öne geçti. 37'de Lionel Messi skora denge getirdi. Messi bu maçtaki golüyle Şampiyonlar Ligi'nde 39 farklı takıma gol atarak Cristiano Ronaldo'nun elinden rekoru almış oldu.
  • Messi rekor kırdı! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

    69'da Mbappe, PSG'yi one geçirirken 88'de Neymar maçın sonucu söyledi: 3-1. PSG ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti. Maccabi Haifa ise ikinci haftada da puanla tanışamadı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.