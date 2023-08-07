UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bu yıl ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ise Konferans Ligi'ndeki olası play-off rakipleri bugün belli oluyor. Bu hafta içi söz konusu turnuvalara katılabilmek için 3. ön eleme turuna çıkacak temsilcilerimizin kura çekimi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi heyecanı için nefesler tutuldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un tur atlamaları halindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Galatasaray’ın Şampiyonlar Yolu’ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00’te başlayacak ve UEFA.TV üzerinden yayınlanacak.
Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00’teki çekilişle belli olacak.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00’te çekilecek ve UEFA.TV üzerinden yayınlanacak.
GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.
Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;
Antwerp
Rakow-Aris
Molde-Klaksvik
Slovan Bratislava-Maccabi Haifa
FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) – S.Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) – Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) – Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) – B36 Torshavn (Faroe)
Arouca (Portekiz) – Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) – Nordsjaelland (Danimarka)
Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) – Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) – Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) – Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)
H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)
BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ
Eintracht Frankfurt (Almanya)
Lille (Fransa)
Aston Villa (İngiltere)
Fiorentina (İtalya)
Club Brugge (Belçika) – KA Akureyri (İzlanda)
Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)
Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)
AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)
Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)
Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)
Omonoia (G. Kıbrıs) – Midtjylland (Danimarka)
Sabah (Azerbaycan) – Partizan (Sırbistan)
Hajduk Split (Hırvatistan) – PAOK (Yunanistan)
AEK Larnaca (G. Kıbrıs) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)
Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)
Bodo-Glimt (Norveç) – Pyunik (Ermenistan)