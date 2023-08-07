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        Haberler Futbol UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bu yıl ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ise Konferans Ligi'ndeki olası play-off rakipleri bugün belli oluyor. Bu hafta içi söz konusu turnuvalara katılabilmek için 3. ön eleme turuna çıkacak temsilcilerimizin kura çekimi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 10:07
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        UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi heyecanı için nefesler tutuldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un tur atlamaları halindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Galatasaray’ın Şampiyonlar Yolu’ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi (TSİ) 13.00’te başlayacak ve UEFA.TV üzerinden yayınlanacak.

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        Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de (TSİ) 14.00’teki çekilişle belli olacak.

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        KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor’un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00’te çekilecek ve UEFA.TV üzerinden yayınlanacak.

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        GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU

        Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.

        Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

        Antwerp

        Rakow-Aris

        Molde-Klaksvik

        Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

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        FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Osasuna (İspanya)

        Lech Poznan (Polonya) – S.Trnava (Slovakya)

        Rapid Wien (Avusturya) – Debrecen (Bulgaristan)

        Twente (Hollanda) – Riga (Letonya)

        APOEL (Güney Kıbrıs) – Dila Gori (Gürcistan)

        Rijeka (Hırvatistan) – B36 Torshavn (Faroe)

        Arouca (Portekiz) – Brann (Norveç)

        FCSB (Romanya) – Nordsjaelland (Danimarka)

        Legia (Polonya) – Austria Wien (Avusturya)

        Rosenborg (Norveç) – Hearts (İskoçya)

        Hibernian (İskoçya) – Luzern (İsviçre)

        Tobol (Kazakistan) – Derry City (İrlanda)

        Sepsi (Romanya) – Aktobe (Kazakistan)

        H. Beer Sheva (İsrail) – Levski (Bulgaristan)

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        BEŞİKTAŞ VE ADANA DEMİRSPOR’UN TURU GEÇMESİ HALİNDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

        Eintracht Frankfurt (Almanya)

        Lille (Fransa)

        Aston Villa (İngiltere)

        Fiorentina (İtalya)

        Club Brugge (Belçika) – KA Akureyri (İzlanda)

        Slavia Prag (Çekya) – Panathinaikos (Yunanistan) (Kaybeden)

        Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) (Kaybeden)

        AZ Alkmaar (Hollanda) – Santa Coloma (Andorra)

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        Gent (Belçika) – Pogon Szczecin (Polonya)

        Aris (Yunanistan) – Dinamo Kiev (Ukrayna)

        Omonoia (G. Kıbrıs) – Midtjylland (Danimarka)

        Sabah (Azerbaycan) – Partizan (Sırbistan)

        Hajduk Split (Hırvatistan) – PAOK (Yunanistan)

        AEK Larnaca (G. Kıbrıs) – Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        Viktoria Plzen (Çekya) – Gzira United (Malta)

        Bodo-Glimt (Norveç) – Pyunik (Ermenistan)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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