UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off kura çekimi heyecanı için nefesler tutuldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un tur atlamaları halindeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi ile ilgili tüm bilgileri bir araya getirdik...