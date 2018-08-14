UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY, 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.

24 AYRI TAKIM SEVİNDİ

Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.

Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI

Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.

O yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasındaki Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.

Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.

SON 9 KUPANIN 8'İ İSPANYOLLAR'DA

İspanyol ekipleri son 9 Süper Kupa'nın 8'inde şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR MALDINI VE ALVES

UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.

Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İSPANYOL DAMGASI

UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyollar bu yıla kadar 24 takımla yer aldıkları finalden 14 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.

Organizasyon tarihinde ülkelerin takımlarının müzesine götürdüğü kupalar ve final oynama sayıları şöyle:

Ülke Kupa Final İspanya 14 25 İtalya 9 13 İngiltere 7 16 Belçika 3 3 Hollanda 2 5 Almanya 1 8 Portekiz 1 4 Ukrayna 1 2 İskoçya 1 1 Rusya 1 1 Romanya 1 1 Türkiye 1 1 Fransa 0 1 Yugoslavya 0 1

UEFA SÜPER KUPA MAÇLARI

UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:

Yıl Maç Sonuç 1973 Ajax-Milan 0-1, 6-0 1975 Dinamo Kiev-Bayern Münih 1-0, 2-0 1976 Anderlecht-Bayern Münih 1-2, 4-1 1977 Liverpool-Hamburg 1-1, 6-0 1978 Anderlecht-Liverpool 3-1, 1-2 1979 Nottingham Forest-Barcelona 1-2, 1-0 1980 Valencia-Nottingham Forest 1-2, 1-0 1982 Aston Villa-Barcelona 0-1, 3-0 (uzatma) 1983 Aberdeen-Hamburg 0-0, 2-0 1984 Juventus-Liverpool 2-0 1986 Steaua Bükreş-Dinamo Kiev 1-0 1987 Porto-Ajax 1-0, 1-0 1988 Mechelen-PSV Eindhoven 3-0, 0-1 1989 Milan-Barcelona 1-1, 1-0 1990 Milan-Sampdoria 1-1, 2-0 1991 Manchester United-Kızılyıldız 1-0 1992 Barcelona-Werder Bremen 1-1, 2-1 1993 Parma-Milan 0-1, 2-0 (uzatma) 1994 Milan-Arsenal 0-0, 2-0 1995 Ajax-Real Zaragoza 1-1, 4-0 1996 Juventus-Paris Saint Germain 6-1, 3-1 1997 Barcelona-Borussia Dortmund 2-0, 1-1 1998 Chelsea-Real Madrid 1-0 1999 Lazio-Manchester United 1-0 2000 Galatasaray-Real Madrid 2-1 (uzatma) 2001 Liverpool-Bayern Münih 3-2 2002 Real Madrid-Feyenoord 3-1 2003 Milan-Porto 1-0 2004 Valencia-Porto 2-1 2005 Liverpool-CSKA Moskova 3-1 (uzatma) 2006 Sevilla-Barcelona 3-0 2007 Milan-Sevilla 3-1 2008 Zenit-Manchester United 2-1 2009 Barcelona-Shakhtar Donetsk 1-0 (uzatma) 2010 Atletico Madrid-Inter 2-0 2011 Barcelona-Porto 2-0 2012 Atletico Madrid-Chelsea 4-1 2013 Bayern Münih-Chelsea 2-2 (5-4 penaltılarla) 2014 Real Madrid-Sevilla 2-0 2015 Barcelona-Sevilla 5-4 (uzatma) 2016 Real Madrid-Sevilla 3-2 (uzatma) 2017 Real Madrid-Manchester United 2-1

(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)

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