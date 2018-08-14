UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.
Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda beşer kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.
Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. Milan, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.
Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.
GALATASARAY, 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
UEFA Süper Kupa'yı 2000'de Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.
Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya'nın Real Madrid takımını 1-1 biten normal süre sonrasında Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirdi.
24 AYRI TAKIM SEVİNDİ
Kupayı, geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı.
Kupada İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları beşer, İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere'den Liverpool ise 3 kez mutlu sona ulaştı.
UEFA Süper Kupa'ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus, Valencia ve Atletico Madrid ikişer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.
1972'DEKİ SÜPER KUPA RESMİYET KAZANMADI
Hollanda'nın Ajax takımıyla, İskoçya'nın Glasgow Rangers ekibi arasında 1972'de oynanan Süper Kupa, UEFA tarafından resmi değerlendirmeye alınmadı.
O yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazanan Glasgow Rangers'ın, taraftarlarının olumsuz hareketleri sonucu Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle, UEFA iki takım arasındaki Süper Kupa oynanmasını desteklemedi. Bir gazetenin desteğiyle oynanan 2 maç sonunda Ajax rakibine üstünlük sağladı.
Süper Kupa, 1973'ten itibaren UEFA'nın resmi programına dahil edildi.
SON 9 KUPANIN 8'İ İSPANYOLLAR'DA
İspanyol ekipleri son 9 Süper Kupa'nın 8'inde şampiyonluğa ulaştı.
Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010 ve 2012'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.
Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.
EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCULAR MALDINI VE ALVES
UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan futbolcular, İtalyan Paolo Maldini ile Brezilyalı Dani Alves oldu.
Maldini, tamamı Milan'da, Alves ise Sevilla ve Barcelona'da olmak üzere dörder kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
İSPANYOL DAMGASI
UEFA Süper Kupa'yı bugüne kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyollar bu yıla kadar 24 takımla yer aldıkları finalden 14 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar ise 13 finalde 9 kez şampiyonluğa ulaştı.
Organizasyon tarihinde ülkelerin takımlarının müzesine götürdüğü kupalar ve final oynama sayıları şöyle:
|Ülke
|Kupa
|Final
|İspanya
|14
|25
|İtalya
|9
|13
|İngiltere
|7
|16
|Belçika
|3
|3
|Hollanda
|2
|5
|Almanya
|1
|8
|Portekiz
|1
|4
|Ukrayna
|1
|2
|İskoçya
|1
|1
|Rusya
|1
|1
|Romanya
|1
|1
|Türkiye
|1
|1
|Fransa
|0
|1
|Yugoslavya
|0
|1
UEFA SÜPER KUPA MAÇLARI
UEFA Süper Kupa maçlarını oynayan ekipler ve alınan sonuçlar şöyle:
|Yıl
|Maç
|Sonuç
|1973
|Ajax-Milan
|0-1, 6-0
|1975
|Dinamo Kiev-Bayern Münih
|1-0, 2-0
|1976
|Anderlecht-Bayern Münih
|1-2, 4-1
|1977
|Liverpool-Hamburg
|1-1, 6-0
|1978
|Anderlecht-Liverpool
|3-1, 1-2
|1979
|Nottingham Forest-Barcelona
|1-2, 1-0
|1980
|Valencia-Nottingham Forest
|1-2, 1-0
|1982
|Aston Villa-Barcelona
|0-1, 3-0 (uzatma)
|1983
|Aberdeen-Hamburg
|0-0, 2-0
|1984
|Juventus-Liverpool
|2-0
|1986
|Steaua Bükreş-Dinamo Kiev
|1-0
|1987
|Porto-Ajax
|1-0, 1-0
|1988
|Mechelen-PSV Eindhoven
|3-0, 0-1
|1989
|Milan-Barcelona
|1-1, 1-0
|1990
|Milan-Sampdoria
|1-1, 2-0
|1991
|Manchester United-Kızılyıldız
|1-0
|1992
|Barcelona-Werder Bremen
|1-1, 2-1
|1993
|Parma-Milan
|0-1, 2-0 (uzatma)
|1994
|Milan-Arsenal
|0-0, 2-0
|1995
|Ajax-Real Zaragoza
|1-1, 4-0
|1996
|Juventus-Paris Saint Germain
|6-1, 3-1
|1997
|Barcelona-Borussia Dortmund
|2-0, 1-1
|1998
|Chelsea-Real Madrid
|1-0
|1999
|Lazio-Manchester United
|1-0
|2000
|Galatasaray-Real Madrid
|2-1 (uzatma)
|2001
|Liverpool-Bayern Münih
|3-2
|2002
|Real Madrid-Feyenoord
|3-1
|2003
|Milan-Porto
|1-0
|2004
|Valencia-Porto
|2-1
|2005
|Liverpool-CSKA Moskova
|3-1 (uzatma)
|2006
|Sevilla-Barcelona
|3-0
|2007
|Milan-Sevilla
|3-1
|2008
|Zenit-Manchester United
|2-1
|2009
|Barcelona-Shakhtar Donetsk
|1-0 (uzatma)
|2010
|Atletico Madrid-Inter
|2-0
|2011
|Barcelona-Porto
|2-0
|2012
|Atletico Madrid-Chelsea
|4-1
|2013
|Bayern Münih-Chelsea
|2-2 (5-4 penaltılarla)
|2014
|Real Madrid-Sevilla
|2-0
|2015
|Barcelona-Sevilla
|5-4 (uzatma)
|2016
|Real Madrid-Sevilla
|3-2 (uzatma)
|2017
|Real Madrid-Manchester United
|2-1
(Not: İlk yazılan takımlar kupayı kazandı. Kupa, 1974, 1981 ve 1985 yıllarında düzenlenmedi)
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