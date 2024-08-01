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        Haberler Bilgi UEFA ülke puanı güncel sıralaması 2024: Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, kaç puanı var?

        2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçlarında Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe aldığı sonuçlarla ülke puanına katkıda bulundu. Bu akşam oynanacak Başakşehir ve Trabzonspor maçları ile birlikte, UEFA ülke puanı güncel sıralaması gündemdeki yerini aldı. Alınan sonuçlar çerçevesinde UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri ve puanını haberimizde derledik. İşte 2024 UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 21:13 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:13
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        1

        UEFA ülke puanı, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Geçtiğimiz hafta temsilcimilerimiz, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir aldığı başarılı sonuçlarla ülke puanına 600 puan katkı sağladı. Peki, "Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?" İşte UEFA ülke puanı güncel Türkiye sıralaması...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        UEFA ülke puanı sıralaması kulüplerin ve milli takımların turnuvalardaki performansına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bir ülkeden o sene UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ne kaç takım katılmışsa, onların topladığı puanlar toplanır ve Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

        3

        Elemelerde;

        Galibiyet: 1 puan

        Beraberlik: 0,5 puan.

        Gruplar ve sonrasında;

        Galibiyet: 2 puan

        Beraberlik: 1 puan.

        Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1- İngiltere - 89.160

        2- İtalya - 79.106

        3- İspanya - 73.989

        4- Almanya - 71.660

        5

        5- Fransa - 57.736

        6- Hollanda - 53.900

        7- Portekiz - 48, 416

        8- Belçika - 42.700

        6

        9- TÜRKİYE - 34.400

        10- Çekya - 34.350

        11- İsrail - 29.000

        12- Norveç - 28.750

        7

        13- Avusturya - 28.200

        14- İskoçya - 27.700

        15- Yunanistan - 27.375

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