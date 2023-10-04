UEFA ÜLKE PUANI son durum güncel! 3 Ekim 2023 UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve şu anda kaç puanı var? - Futbol Haberleri

UEFA ÜLKE PUANI son durum güncel! 3 Ekim 2023 UEFA ülke puanı sıralaması ile Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor ve şu anda kaç puanı var? - Futbol Haberleri

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UEFA Avrupa kupalarında heyecan sahanın yanı sıra ülke puanı sıralamasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi söz konusu turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; bu hafta 2. grup maçlarına çıkacak. İşte, hem Türkiye'nin sıralamadaki son durumu hem de temsilcilerimizin maç programı...