UEFA ülke sıralaması son durum güncel! 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında heyecan devam ediyor. Bu hafta takımlarımız 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek sıralamada ülkemize katkıda bulunmaya devam etti. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının sonuçları ve 21 Eylül 2023 UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA Avrupa kupalarında heyecan sahanın yanı sıra ülke puanı sıralamasında da büyük bir heyecana sahne olmaya devam ediyor. Bu yıl ülkemizi söz konusu turnuvalarda temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş; bu hafta 2. grup maçlarına çıkacak. İşte, hem Türkiye'nin sıralamadaki son durumu hem de temsilcilerimizin maç programı...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL (3 EKİM 2023)
1- İngiltere - 90.303
2- İspanya - 76.864
3- İtalya - 73.141
4- Almanya - 71.195
5- Hollanda - 55.700
6- Fransa - 53.831
7- Portekiz - 48.982
8- Belçika - 39.200
9- TÜRKİYE - 33.850
10- İskoçya - 32.050
11- Avusturya - 30.400
12- İsviçre - 29.975
TEMSİLCİLERİMİZİN İLK MAÇLARININ PROGRAMI
Şampiyonlar Ligi
3 Ekim Salı: Manchester United - Galatasaray (22:00) Exxen
Konferans Ligi
5 Ekim Perşembe: Beşiktaş - Lugano (19:45) Exxen