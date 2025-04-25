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        Haberler Spor Futbol UEFA VAR Sempozyumu Portekiz'de düzenlendi - Futbol Haberleri

        UEFA VAR Sempozyumu Portekiz'de düzenlendi

        Portekiz Futbol Federasyonu'nun ev sahipliği yaptığı UEFA VAR sempozyumu, UEFA'ya bağlı ülke federasyonlarının katılımlarıyla Lizbon'da gerçekleşti. Portekiz'deki organizasyonda; VAR'ı uygulayan veya uygulayacak Avrupa'nın 46 ulusal federasyonundan temsilciler, sunumlara ve panellere katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:58
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        UEFA VAR Sempozyumu Portekiz'de düzenlendi
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        İki gün süren sempozyumda Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF), Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ve TFF Kurumsal İletişim Müdürü Volkan Küçük temsil etti. Gündoğdu, UEFA yetkilileriyle VAR sistemi ile ilgili görüşmeler yaptı. İkili temaslarda, ileri dönemde yapılacak iş birlikleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Sempozyum kapsamında UEFA üyesi ülkelerin VAR iletişim stratejileri de ele alındı. TFF Kurumsal İletişim Müdürü Volkan Küçük, futbolun paydaşlarını bilgilendirmeye yönelik iletişim stratejilerini mevkidaşlarıyla değerlendirdi. Bu doğrultuda, konuya ilişkin ülke temsilcileri arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

        ROBERTO ROSETTI: VAR'IN VE FUTBOLUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ

        UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Lizbon'daki ilk VAR sempozyumunun Avrupa futbolunun VAR'ı nasıl uygulayacağına dair birleşik bir yaklaşımın temellerini oluşturabileceğine dikkat çekti. Hakemlik ve VAR'da özdeşliğin kilit unsur olduğunu kaydeden Rosetti, "Bu sadece bir toplantı değil. Futbol için de çok önemli bir dönüm noktası. Dünyada VAR'la ilgili ilk toplantı. VAR'ın ve futbolun geleceğini şekillendiriyoruz. VAR artık tamamen hakemliğe entegre oldu. Hedefimiz, sadece UEFA müsabakalarında değil yerel maçlarda da tutarlı olmak" dedi.

        VAR sempozyumunda; VAR'ın gerçek dünyadaki etkisine derinlemesine bir bakış, VAR'ın kökenlerini ve orijinal amacını anlamak, oyun genelinde tutarlı ve şeffaf iletişim kurmak, teknolojik gelişmeler, VAR'ın iyileştirilmesi için yapılması gerekenler konularında sunumlar yapıldı, paneller düzenlendi.

        Portekiz Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, eski milli futbolcu Andre Martins ve önde gelen Fransız hakem Stephanie Frappart, IFAB Direktörü David Elleray, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, FIFA'da VAR Proje Sorumlusu Massimiliano Irrati, önde gelen gazeteci ve yayıncı Fabio Caressa ile Avrupa Futbol Taraftarları Direktörü Ronan Evain gibi futbolun önde gelen isimleri de seminere katıldı.

        Seminerde ayrıca voleybol, basketbol ve kriket video teknoloji uzmanları sunumlar yaptı, Avrupa futbolundan en iyi uygulama örnekleri gösterildi.

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