Ufak Tefek Cinayetler dizisi 38. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Star TV'de bu akşam yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi oyuncuları ve 38. yeni bölüme dair detaylar...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Emre ve Kerim Sarmaşık'ı ateşe veriyorlar!
Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı!
Diğer büyük bombayı Betül Aksak atıyor. Oya'nın bebeği, Aksak soyadını alacak artık, kaçış yok. Ne Merve durabilir bunun önünde, ne Oya... "Deniz Aksak" ismi, gümbür gümbür geliyor.
UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI
Gökçe Bahadır (Oya), Mert Fırat (Serhan), Aslıhan Gürbüz (Merve), Osman Sonant (Kerim Adil Sağlam), Tüliz Özen (Arzu), Yıldıray Şahinler (Mehmet), Bade İşçil (Pelin), Ferit Aktuğ (Taylan), Ushan Çakır (Emre Çelen), Duygu Sarışın (Burcu)
Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in yaptığı Ufak Tefek Cinayetler dizisi 38. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarında olacak.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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