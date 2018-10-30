Ufak Tefek Cinayetler dizisi bu akşam 39. yeni bölümü ile Star TV ekranlarına gelecek. Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 39. yeni bölüm fragmanı...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ufak Tefek Cinayetler 39. bölüm 1. fragman :
Ufak Tefek Cinayetler 39. bölüm 2. fragman :
İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek.
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Katil ortaya çıkıyor!
İyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızıştı. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla...
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