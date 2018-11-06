Ufak Tefek Cinayetler dizisi Salı akşamı 40. yeni bölümü ile Star TV'de ekranlara gelecek. Arzu öldü, Sarmaşık yasta. Ama bunun basit bir kaza değil de cinayet olduğu kısa sürede anlaşılıyor. Şimdi akıllarda tek bir soru var: Arzu'nun katili kim? Oya mı, Pelin mi, Burcu mu yoksa Taylan mı? Her birinin Arzu'yu öldürmek için iyi bir nedeni vardı. İşte, Ufak Tefek Cinayetler 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...
UFAK TEFEK CİNAYETLER 40. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
40. Bölüm 1. fragman :
40. Bölüm 2. fragman :
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Sarmaşık'ta bir cinayet daha!
Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.
Ufak Tefek Cinayetler dizisi 40. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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