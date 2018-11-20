Ufak Tefek Cinayetler dizisi, 42. yeni bölümü ile bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek. Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi?

42. Bölüm 1. fragman :

Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar.

42. Bölüm 2. fragman :

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık sakinleri gafil avlanıyor!

Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.

Merve'nin özlemiyle yanıp tutuşan Kerim, var gücüyle Merve’yi bulmaya çalışıyor ve yaşadıkları aşktan yola çıkınca buluyor! Hiç vakit kaybetmiyor, kraliçeyle buluşmak için.

Ufak Tefek Cinayetler dizisi, 40. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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