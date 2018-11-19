Ufak Tefek Cinayetler dizisi, 42. yeni bölümü ile Salı akşamı Star TV'de ekranlara gelecek. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

42. Bölüm 1. fragman :

Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor.

42. Bölüm 2. fragman :

Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık sakinleri gafil avlanıyor!

Arzu'nun gizemli ölümü, Sarmaşık sakinlerini dağ evinde buluşturuyor. Görünürde alabildiğine duygusal, masum bir anma buluşması. Mehmet, Arzu'nun intikamını almak için orada. Diğerlerinin de hiç de masum olmayan başka hesapları var. Ancak davetsiz bir misafir ansızın çıkageliyor ve hepsini gafil avlıyor! Bütün suçlar ortalığa saçılıyor. Yaptıkları herşeyin nihayet cezasını çekecekler.

Merve'nin özlemiyle yanıp tutuşan Kerim, var gücüyle Merve’yi bulmaya çalışıyor ve yaşadıkları aşktan yola çıkınca buluyor! Hiç vakit kaybetmiyor, kraliçeyle buluşmak için.

Ufak Tefek Cinayetler dizisi, Salı akşamı 42. yeni bölümü ile saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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