Ufak Tefek Cinayetler 43. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Ufak Tefek Cinayetler'de heyecan dolu bir bölüm ekranlardaydı. Şebnem Aksak Sarmaşık'a gelerek tüm dengeler altüst ederken, Merve'de hikayeye geri döndü. Bu sırada Serhan, Kerim'in sırrını öğrenmek için son kozunu da oynadı. Köşeye sıkışan Kerim, Serhan'dan nasıl kurtulacak? İşte Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 43. son bölüm özeti

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanına dair detaylar geldikçe haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Şebnem Aksak Sarmaşık'ı birbirine katıyor!

Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor.

Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor.

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