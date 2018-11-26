Ufak Tefek Cinayetler dizisi 43. yeni bölümü ile Salı akşamı Star TV ekranlarına gelecek. Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? İşte, Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

UFAK TEFEK CİNAYETLER 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor.

43. Bölüm 1. fragman :

Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var.

43. Bölüm 2. fragman :

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarmaşık kadınları yol ayrımında!

Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı?

Ufak Tefek Cinayetler 43. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da Star TV ekranlarına gelecek.

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