Ufak Tefek Cinayetler ekibi son bölümü birlikte izledi

Ekranlara veda eden ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisi ekibi önceki akşam Levent’teki bir mekanda son bölümü bir arada izledi. Tüm set ve oyuncu ekibinin katıldığı gecede ilk albümünü çıkaran dizinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır, sahne aldı. Bade İşcil, muhabirlerin aşk soruları karşısında, "Şu anda kimse yok. Oğlum var, o benim biricik aşkım" diyerek cevap verdi