Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları kimler?
Ufak Tefek Cinayetler, 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. EUfak Tefek Cinayetler dizisinin başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yapımını Ay Yapım'ın yaptığı Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisine dair detaylar...
09.10.2018 - 11:44 | Güncelleme:
Ufak Tefek Cinayetler dizisi 36. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi oyuncu kadrosu ve 36. yeni bölüm fragmanı...
Gökçe Bahadır (Oya), Mert Fırat (Serhan), Aslıhan Gürbüz (Merve), Osman Sonant (Kerim Adil Sağlam), Tülin Özen (Arzu), Yıldıray Şahinler (Mehmet), Bade İşçil (Pelin), Ferit Aktuğ (Taylan), Ushan Çakır (Emre Çelen), Duygu Sarışın (Burcu), Selim Bayraktar (Edip)
UFAK TEFEK CİNAYETLER 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ
Kerim, Merve'yi köşeye sıkıştırdı. Kaçacak yer yok!
Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?
UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN KONUSU
Dünya çapında bir iktisat profesörü, yıllar yıllar süren tecrübelerinin sonunda insanların tam olarak dörde ayrıldığını tespit etmiş. Ona göre; en büyük kalabalığı ‘’aptallar’’ oluşturuyor, kendine de dünyaya da hiçbir katkısı olmayanlar. Geri kalan küçük kesim, üçe ayrılıyor; kurbanlar, haydutlar ve akıllılar. Bizim hikayemiz, aptallar ve kurbanlarla ilgilenmiyor. Haydutlar ve iyiler arasındaki evrensel savaşı anlatıyor. Bir tarafta Oya, diğer tarafta haydut olduğu aşikar, bugüne kadar hep kazanmış Merve ve Pelin var. Arzu’nun tarafıysa belli değil Arzu’nun görevi; ‘’Bir insan kötü olmaya gücü yetmediği için mi iyidir yoksa yalnızca iyi ve vicdanlı olduğu için mi?’’ sorusunu bize izletmek. Haydutlar gerçekten hep kazanır mı? Yoksa eninde sonunda hep iyiler mi kazanır?
Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, yönetmenliğini Ali Bilgin - Deniz Yorulmazer'in üstlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 36. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ufak Tefek Cinayetler oyuncuları kimler?/ufak-tefek-cinayetler-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-ufak-tefek-cinayetler-oyunculari-kimler-2173219-magazin2173219