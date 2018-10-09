Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ufak Tefek Cinayetler dizisi 36. yeni bölümüyle bu akşam Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Star TV'de yayınlanacak olan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Ufak Tefek Cinayetler dizisinin oyuncuları kimler? İşte Ufak Tefek Cinayetler dizisi oyuncu kadrosu ve 36. yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır (Oya), Mert Fırat (Serhan), Aslıhan Gürbüz (Merve), Osman Sonant (Kerim Adil Sağlam), Tülin Özen (Arzu), Yıldıray Şahinler (Mehmet), Bade İşçil (Pelin), Ferit Aktuğ (Taylan), Ushan Çakır (Emre Çelen), Duygu Sarışın (Burcu), Selim Bayraktar (Edip)

UFAK TEFEK CİNAYETLER 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kerim, Merve'yi köşeye sıkıştırdı. Kaçacak yer yok!

Sarmaşık’ta mükellef bir sofra, aslında ortada fokur fokur kaynayan bir kazan demek. Bu sofrada yemekler lezzetli, yalanlar bol soslu ve sırlar da bir o kadar iştah kabartıcı. Ama havada uçuşan sözler hiç de yenilip yutulacak cinsten değil! Bu kez ev sahipliğini Merve üstleniyor, davetliler birer birer yerlerini alıyor. Bir de davetsiz bir misafir var! Kerim yemeğe geldi ve resmen ateşle oynuyor. Diğer yanda Oya, cinayeti çözmek için yola çıktı. Ve işte! Cinayet aletini buldu! Hem de kimin evinde?! Üstelik Merve, Serhan ve Kerim arasında yeniden bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu defa neyi seçecek?

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN KONUSU

Dünya çapında bir iktisat profesörü, yıllar yıllar süren tecrübelerinin sonunda insanların tam olarak dörde ayrıldığını tespit etmiş. Ona göre; en büyük kalabalığı ‘’aptallar’’ oluşturuyor, kendine de dünyaya da hiçbir katkısı olmayanlar. Geri kalan küçük kesim, üçe ayrılıyor; kurbanlar, haydutlar ve akıllılar. Bizim hikayemiz, aptallar ve kurbanlarla ilgilenmiyor. Haydutlar ve iyiler arasındaki evrensel savaşı anlatıyor. Bir tarafta Oya, diğer tarafta haydut olduğu aşikar, bugüne kadar hep kazanmış Merve ve Pelin var. Arzu’nun tarafıysa belli değil Arzu’nun görevi; ‘’Bir insan kötü olmaya gücü yetmediği için mi iyidir yoksa yalnızca iyi ve vicdanlı olduğu için mi?’’ sorusunu bize izletmek. Haydutlar gerçekten hep kazanır mı? Yoksa eninde sonunda hep iyiler mi kazanır?

Senaryosunu Meriç Acemi'nin yazdığı, yönetmenliğini Ali Bilgin - Deniz Yorulmazer'in üstlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 36. yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da Star Tv ekranlarında

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