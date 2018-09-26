Star Tv'de başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat'ın yer aldığı, yönetmenliğini Ali Bilgin / Deniz Yorulmazer'in yaptığı, senaryosunu Meriç Acemi'nin üstlendiği Ay Yapım imzalı Ufak Tefet Cinayetler dizisi yeni sezona başladı.

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN KONUSU

Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor!

Merve ve Kerim nasıl tanıştılar? Aralarında neler oldu? Nasıl yandı, hala sönmeyen bu ateş? Peki şimdi ne olacak? Merve ve Kerim’in aşk savaşı başlıyor! Serhan katil mi? Fakat işin içinde başka bir iş var. Oya, kimi öldürdü? 2000 yılındaki partide neler neler oldu? Pelin de Merve de bunu saklamak zorunda. Fakat Emre buradayken işleri çok zor.

UFAK TEFEK CİNAYAETLER HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ufak Tefek Cinayetler dizisi, yeni bölümüyle 2 Ekim Salı günü saat 20.00'da ekranlarda...

UFAK TEFEK CİNAYETLER DİZİSİNİN OYUNCULARI

Gökçe Bahadır

Mert Fırat

Aslıhan Gürbüz

Tülin Özen

Osman Sonant

Yıldıray Şahinler

Bade İşçil

Ferit Aktuğ

Ushan Çakır

Duygu Sarışın

Selim Bayraktar

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