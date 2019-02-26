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Ufka Yolculuk online sınav sonuçları açıkladı. Uzun zamandır beklenen Ufka Yolculuk online sınav sonuçları bugün belli oldu. Adaylar şimdi Ufka Yolculuk yazılı sınavını bekliyorlar. Peki Ufka Yolculuk yazılı sınavı ne zaman?
UFKA YOLCULUK YAZILI SINAV NE ZAMAN?
Ufka Yolculuk yazılı sınavı 17 MART 2019 PAZAR günü saat 10:00 - 12:00 arası yapılacak.
UFKA YOLCULUK SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ
UFKA YOLCULUK SINAV SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?
Sınav iki aşamalı olarak yapılacaktır. Birinci aşama online olacak, bu sınavdan 50 ve üzeri puan alan yarışmacılar ikinci aşama olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaklardır.
YAZILI SINAV NASIL VE NERELERDE YAPILIYOR?
Yazılı sınav il ve ilçelerde belirlenen sınav merkezlerinde test şeklinde yapılmaktadır.
SINAV YERİ NASIL BELİRLENİYOR?
İlkokul, Ortaokul, Lise Kategorilerinin 2. Kademe Sınavı (Yazılı) www.ufkayolculuk.com web sitesi üzerinden yayınlanacak Türkiye sınırları içerisindeki sınav merkezlerinde, 17 Mart 2019 Pazar Saat: 10.00 da (TSİ) tüm merkezlerde aynı anda yapılacaktır.
KATEGORİLER NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Sınavda yer alan kategoriler adaletli ve doğru bir sınav değerlendirmesi yapmak amacıyla, alanında uzman kişiler tarafından katılımcıların hem eğitim durumu hem yaşları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.
Sınav test şeklinde yapılmaktadır. Sınavda çıkabilecek sorular hakkında fikir sahibi olabilmek için sosyal medya hesaplardaki örnek soruları takip etmeniz faydalı olacaktır.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ NELERDİR?
Ödüller il ödülleri ve merkezi ödüller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Merkezi ödüllere https://www.ufkayolculuk.com/tr/award bağlantısından ulaşabilirsiniz.
İl ödülleri için https://www.ufkayolculuk.com/tr/award linkinden sayfanın aşağısına inerek “il ödülleri” yazısına tıklayınız. Yarışmaya gireceğiniz ili seçerek il ödüllerinizi görebilirsiniz.
İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorileri İçin Birincilere : 2 Umre Seyahati + 2.500,00 ₺
İkincilere : 2 Umre Seyahati + 1.500,00 ₺
Üçüncülere : 2 Umre Seyahati + 500,00 ₺
4.-10. Olanlara : 7 Gr Külçe Altın
Ar 18- Kategorisi İçin Birincilere : 2 Umre Seyahati + 2.500,00 ₺ veya 8.000,00 ₺
İkincilere : 2 Umre Seyahati + 1.500,00 ₺ veya 7.000,00 ₺
Üçüncülere : 2 Umre Seyahati + 500,00 ₺ veya 6.000,00 ₺
4.-10. Olanlara : 7 Gr Külçe Altın
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