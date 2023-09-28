Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu bir kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. 3 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı

Beyoğlu Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu bir kafede oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan kişi ve kafede oturan 2 müşteri yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Olay saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Cihangir Defterdar Yokuşu sokakta bulunan kafede oturan Ayhan Y.'ye 5 - 6 el ateş edilerek silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti.

REKLAM Saldırıya uğrayan Ayhan Y. belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokağı trafiğe kapatıp şerit çekerek incelemelerde bulundu. Polis, olay sonrası kaçan Ali Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay sırasında sokakta bulunan seyyar satıcı Cemal Yükseltürk, "Olay anında silah seslerini duymamla birlikte ben hemen tezgahın arkasına saklandım. 5 - 6 el ateş edildi. Kafede oturan biri kadın 2 müşteri yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırıldılar" diye konuştu.

Ufuk Bayraktar UFUK BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA Ufuk Bayraktar konuyla ilgili olarak açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı: Bu açıklamayı sevenlerimizi rahatlatmak adına yapma zorunluluğu duymuş bulunmaktayım. Cihangir Firuzağa Camii altındaki yan yana bitişik halde bulunan üç kafeden birisi tarafıma aittir. Kafeler tam Firuzağa meydanda bulunmaktadır. Bu sabah Firuzağa meydanında gerçekleşen ve bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan iki kişinin birbiriyle girdiği silahlı çatışması sonucu maalesef seken kurşunlardan iki tanesi o anda kafede oturan 2 müşteriyi de yaralamıştır. Yaralanan müşteriler hastanede tedavi altına alınmışlardır. Olayın bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Kamuoyuna duyurulur. Fotoğraflar: AA, İHA