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Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim!

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Ufuk Özkan, annesinin evine yerleşti. Oyuncu, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim." diyerek, espri yaptı

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  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşanmıştı.

    Nazan Güneş'ten Eren adında bir oğulları bulunan ikili, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ufuk Özkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

    Eşiyle evlerini ayırdıktan sonra annesinin evine yerleşen Özkan, "Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak geldim." diyerek, espri yaptı.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    "İKİ MEDENİ İNSAN GİBİ OTURUP, KONUŞTUK"

    Güneş ile yollarını ayırma kararı hakkında yeni açıklamalarda bulunan Ufuk Özkan, "Kavga, gürültü olmadan fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. Onu kabullenme sürecini yaşadık. İki medeni insan gibi oturup, konuştuktan sonra yollarımıza ayrı devam etmeye karar verdik." şeklinde konuştu.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    "GENÇKEN İNSANLAR HATA YAPABİLİR"

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline bir mektup yazan ünlü oyuncu, 25 senelik hayatında neler olup, bittiğine değindi.

    Gençken insanların hatalar yapabildiğini ifade eden Özkan, koşulsuz arkadaşlarına bağlanmanın birtakım yanlışlar yaptırdığını, bu hataları başkalarına yüklemenin yersiz olduğunu, aradan 25 sene geçince ise bunu net olarak görebildiğini ve artık etrafında pek insan olmadığını belirtti.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    "İŞLERDEN DOLAYI İLİŞKİ KAN KAYBETTİ"

    Ufuk Özkan, mektubun Nazan Güneş'e olmadığını, eski eşinin müthiş ve çok kıymetli bir insan olduğunu dile getirdi.

    Oyuncu, ayrıca işlerin güçlerin içerisine dalmanın ilişkide kan kaybettirdiğini söyleyerek, öz eleştiride bulundu.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    KENDİSİNE NASİHATTE BULUNDU

    Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınlayan Ufuk Özkan, kendine nasihatte bulunmuştu.

    Ünlü oyuncu, biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulunmuştu.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    "8 AY İÇİNDE ÇOK AŞIK OLUP EVLENECEKSİN!"

    İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı:

    Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma! Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana. Hatalar, hem de ne saçma hatalar yapacaksın. Paran çok olacak, sonra hiç olmayacak. Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'Arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme!' diye... Yaşa, gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş). Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini, idolünü kaybedeceksin. Daha çok zaman var, babanı her zamankinden daha çok sev sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz. Çok aşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona… Sonra annen ve baban 16 sene sonra 'Artık ayrı yürüyelim.' diyecek şimdiden söyleyeyim, hazırlan çok üzülürsün bilirim... Ama kadın iyi biri ve haklı. Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık! 40'ından sonra 'teneşir paklasın' mevzuları değil çok daha saçma… Ya bir de içme lan, başlama emi. Söz mü? Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm. Sevdiklerin 'Nen var hasta mısın?' diyecek. Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü. Bak ne diyeceğim sana şu an konservatuvarda 3. sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin… Hep disiplinli ve çalışkan yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ay inşallah kazandığını tutarsın, dua ediyorum senin için… Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim! 'Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati...' İyi çocuğa benziyorsun ağzın gözün kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim. Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın… Duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır. Zamanın kalırsa ben buralardayım.
  • Ufuk Özkan: Gelin olarak çıktığım eve tekrar geldim! - Magazin haberleri

    FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

    Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve 'Ah Be Birader' filminde kamera karşısına geçen Ufuk Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmamıştı.

    Sessiz sedasız yollarını ayıran ikilinin 16 yaşında Eren adında bir oğulları var.

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