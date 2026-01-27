UFUK ÖZKAN’A DONÖR BULUNDU MU?

Karaciğer nakline ilişkin paylaşımda bulunan Umut Özkan, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

Donör kapsamında doktorlar, Ufuk Özkan için 3 canlı donör adayı tıbbi olarak uygun bulunduğunu, ancak süreç içinde henüz netleşmiş bir verici seçilmediğini ve tıbbi onayların devam ettiğini söyledi.