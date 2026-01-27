Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl? Oyuncu Ufuk Özkan'a donör bulundu mu?
Dizi ve sinema oyuncusu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Karaciğer yetmezliği ve siroz teşhisi konulan 50 yaşındaki oyuncunun tedavi süreci sürüyor. Doktorları tarafından yapılan açıklamalar kapsamında uygun donör bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl, hastaneden gelen son açıklama ne? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği teşhisi konulması sebebiyle tedavi görmeye devam ediyor. Özkan’ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastanedeki tedavi sürecinin sürdüğü ve karaciğer nakli için uygun donör bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Peki, Ufuk Özkan’ın son durumu nasıl, donör bulundu mu? İşte tüm detaylar...
UFUK ÖZKAN’IN SON DURUM NASIL?
Oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği ve siroz teşhisiyle bir süredir hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Doktorlar tarafından sağlık durumu yakından takip edilen Özkan’ın tedavi süreci devam ederken, karaciğer nakli ihtiyacının sürdüğü ve bu kapsamda uygun donör arayışının devam ettiği açıklandı.
UFUK ÖZKAN’A DONÖR BULUNDU MU?
Karaciğer nakline ilişkin paylaşımda bulunan Umut Özkan, "İstanbul ile İstanbul dışından ağabeyimin hayranları ve sevenlerinin donör olma isteği bizim için çok kıymetli. Herkese yürekten teşekkür ederiz. Ancak donör bağışı sürecinde heyet, alıcı ile verici arasındaki yakınlık ve bağ durumunu esas almaktadır. Bu nedenle özellikle sinema ve tiyatro camiasında, abimle aynı projelerde yer almış kişilerin başvuruları öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
Donör kapsamında doktorlar, Ufuk Özkan için 3 canlı donör adayı tıbbi olarak uygun bulunduğunu, ancak süreç içinde henüz netleşmiş bir verici seçilmediğini ve tıbbi onayların devam ettiğini söyledi.
DOKTORLARINDAN GELEN SON AÇIKLAMA
Oyuncu Ufuk Özkan’ın tedavi gördüğü hastaneden gelen açıklamada, "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Prof. Dr. Onur Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun şartlar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir."
Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya ise yaptığı açıklamada şöyle söyledi:
"Şu anki değerlendirmeler tamamen tıbbi süreçlerle ilgilidir. Hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bu üç donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş ve yasal süreçler tamamlanmamıştır. Bu nedenle donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Süreç netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Endikasyona, yani hastanın o andaki durumuna organ nakli ekibi karar verecektir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir. Tıbbi ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra, Ufuk Özkan'ın tıbbi durumunun nakil için uygun olması halinde son değerlendirmeler yapılacak ve ameliyat planı oluşturulacaktır."