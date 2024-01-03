Uganda'daki park vahşi yaşamı keşfetmek isteyenlerin uğrak noktası

Aslan, leopar, çakal ve benekli sırtlan gibi yaklaşık 20 çeşit yırtıcı hayvanı görmenin mümkün olduğu parkta, fil, gergedan, aslan, Afrika mandası ve parsın yanı sıra şempanze, kırmızı kuyruklu maymun, siyah beyaz kolobus maymunu ile zeytin babunları gibi çeşitli primat türleri yaşıyor.

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Zebra, zürafa ve gergedana rastlanan bu parkta çok sayıda yırtıcı kedi türü de bulunuyor. Queen Elizabeth Ulusal Parkı'nda vahşi hayvanların yanında insan yaşamı da bulunuyor. Yerleşime açık mekan, bu yönüyle Tanzanya ve Kenya gibi ülkelerdeki doğal yaşam parklarından ayrılıyor.