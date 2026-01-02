Uğur Aslan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: 1999 ömrüme açan gülün tarihidir
Oyuncu Uğur Aslan, senarist Sema Ergenekon ile evlilik yıl dönümlerini; "1999 ömrüme açan gülün tarihidir" sözleri ile kutladı
Giriş: 02.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:22
Sema Ergenekon ile 1999'da nikâh masasına oturan Uğur Aslan, evlilik yıl dönümlerinde romantik bir mesaj yayımladı.
Eşiyle olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu; "2 Ocak 1999, ömrüme açan gülün tarihidir. Canımın içi, sevdam, kraliçem, aslan terbiyecisi Sema Ergenekon, seni seviyorum ömrüm" ifadelerini kullandı.
