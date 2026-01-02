Habertürk
        Uğur Aslan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: 1999 ömrüme açan gülün tarihidir

        Uğur Aslan'dan evlilik yıl dönümü mesajı: 1999 ömrüme açan gülün tarihidir

        Oyuncu Uğur Aslan, senarist Sema Ergenekon ile evlilik yıl dönümlerini; "1999 ömrüme açan gülün tarihidir" sözleri ile kutladı

        Giriş: 02.01.2026 - 14:22 Güncelleme: 02.01.2026 - 14:22
        "1999 ömrüme açan gülün tarihidir"
        Sema Ergenekon ile 1999'da nikâh masasına oturan Uğur Aslan, evlilik yıl dönümlerinde romantik bir mesaj yayımladı.

        Eşiyle olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu; "2 Ocak 1999, ömrüme açan gülün tarihidir. Canımın içi, sevdam, kraliçem, aslan terbiyecisi Sema Ergenekon, seni seviyorum ömrüm" ifadelerini kullandı.

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

        Mardin'de kopan elektrik telinin gençlerin üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı

