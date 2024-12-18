Uğur Aslan ve Sema Ergenekon'dan deprem bölgesine yardım
6 Şubat depremlerinde 11 yakınını kaybeden Uğur Aslan ile eşi Sema Ergenekon'un, deprem bölgesindeki insanların bakkal ve marketlere borçlarını kapattıkları ortaya çıktı. Çift, konuyla ilgili soruyu yanıtladı
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde aile üyelerinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan ve eşi Sema Ergenekon'un, depremzedelerin bakkal ve market borçlarını kapattığı öğrenilmişti.
Çift, önceki akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine katıldı. Uğur Aslan'a, "Hatay’da bakkal bakkal dolaşıp, depremzede ailelerin borçlarını kapatıyormuşsunuz, doğru mu?" sorusu yöneltildi.
Sema Ergenekon; "Bunu nereden öğrendiniz bilmiyorum ama biz bile aramızda çok dillendirmemeye çalışıyoruz" derken, Uğur Aslan şunları söyledi: Çok marifet değil. Günümüzün hastalığı; zaten olması gereken hâl, iltifatla karşılanır oldu. O biraz tuhaf geliyor bana. Çok şükür imkânımız var, destek oluyoruz deyip kapatalım konuyu. Bu bizim sorumluluğumuz. Hiç kimsenin bana ve aileme teşekkür borcu yok. Orası benim vatanım, toprağım. Her sokağında ayak izim var. Orası benim yuvam.