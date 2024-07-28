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        Haberler Bilgi Magazin Uğur Taşdemir kimdir? 'Nicolas Cage'in sesi' Uğur Taşdemir'den acı haber! Uğur Taşdemir kaç yaşındaydı, hastalığı neydi, hangi filmlerde rol aldı?

        Uğur Taşdemir kimdir? İşte hayatı ve kariyeri

        Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası vefat haberini; "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle değerli sanatçının vefat haberini duyurdu. İşte Uğur Taşdemir hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 28.07.2024 - 16:41
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        Uğur Taşdemir 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Birçok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Değerli sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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        UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

        20 Ekim 1965'te Yozgat'ta dünyaya gelen Uğur Taşdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor. Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti. Uğur Taşdemir, 1987'de amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989'dan itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.

        UĞUR TAŞDEMİR KARİYERİ

        Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.

        Sinema ve Televizyon: 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 'Acı Hayat', 'Halka', 'Filinta' gibi popüler dizilerde yer almıştır.

        Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. 50'den fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.

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        YER ALDIĞI YAPIMLAR

        Seslendirme

        Varsayalım? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue

        Squid Game (2021) - Sang-Hun

        Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)

        BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack

        Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner

        Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage

        Hz. Yusuf (2008) - Potifar

        Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner

        Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner

        Çılgın Dostlar (2006)

        Süper Ot (How High) - Jamal

        Anlatamadım mı? - Ben Sobel

        Yaratık 3 (1992) - Morse

        Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger

        Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger

        Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger

        Yaratıklar (1986) - Burke

        Yaratık (1979) - Kane

        Oyunculuk

        Halka - 2019

        Filinta - 2015

        Kurtlar Vadisi Pusu - 2015

        Doktorlar (85'inci bölüm)

        Kurtlar Vadisi Gladio - 2009

        Sardunya Sokağı - 2007

        Acı Hayat - 2005-2007

        Sessiz Gece - 2005

        Kurtlar Vadisi - 2003-2004

        Hırçın Menekşe - 2003

        Kınalı Kar - 2002

        Bir Aşk Hikâyesi - 2000

        Aşk Güzel Şeydir - 2000

        Küçük Besleme - 1999

        Çatısız Kadınlar - 1999

        Hoşçakal Yarın - 1998

        Sıcak Saatler - 1998

        Ayrı Dünyalar - 1998

        Baba Evi - 1997

        Böyle mi Olacaktı - 1997

        Köşe Kapmaca - 1996

        Çiçek Taksi - 1995

        Mahallenin Muhtarları - 1992

        İz Peşinde - 1990

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