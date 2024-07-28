UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?

20 Ekim 1965'te Yozgat'ta dünyaya gelen Uğur Taşdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor. Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti. Uğur Taşdemir, 1987'de amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989'dan itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.

UĞUR TAŞDEMİR KARİYERİ

Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.

Sinema ve Televizyon: 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 'Acı Hayat', 'Halka', 'Filinta' gibi popüler dizilerde yer almıştır.

Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. 50'den fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.