Uğur Taşdemir kimdir? İşte hayatı ve kariyeri
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir yaşamını yitirdi. Oyuncular Sendikası vefat haberini; "Değerli üyemiz, Uğur Taşdemir'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun" sözleriyle değerli sanatçının vefat haberini duyurdu. İşte Uğur Taşdemir hayatı ve kariyeri...
Uğur Taşdemir 59 yaşında hayata gözlerini yumdu. Birçok Hollywood yıldızının Türkçe seslendirmesini yapan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Uğur Taşdemir hayatını kaybetti. Değerli sanatçının hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...
UĞUR TAŞDEMİR KİMDİR?
20 Ekim 1965'te Yozgat'ta dünyaya gelen Uğur Taşdemir, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da tanınıyor. Uğur Taşdemir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü mezunu olmasına rağmen, tiyatroya olan derin ilgisi nedeniyle sanatı seçti. Uğur Taşdemir, 1987'de amatör tiyatro topluluklarında rol aldı. 1989'dan itibaren birçok sinema ve dizilerde roller almaya başladı.
UĞUR TAŞDEMİR KARİYERİ
Tiyatro: Amatör tiyatro topluluklarında başlayan tiyatro serüveni, Deneysel Sanatlar Merkezi, Masal Gerçek Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda devam etmiştir. Şehir Tiyatrosu'nda çalışmış, Çığır Sahne ve Tiyatro Fora gibi önemli sahnelerde yer almıştır.
Sinema ve Televizyon: 1989'dan itibaren sinema ve dizi filmlerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. 'Acı Hayat', 'Halka', 'Filinta' gibi popüler dizilerde yer almıştır.
Seslendirme: Özellikle ünlü aktör Nicolas Cage'in filmlerinde sıkça tercih edilen bir seslendirme sanatçısıdır. 50'den fazla Nicolas Cage filminde seslendirme yapmıştır. Ayrıca Federal Film Akademisi'nde ve Başkent İletişim Bilimleri Akademilerinde seslendirme eğitimi vermiştir.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
Seslendirme
Varsayalım? (2021-günümüz) - Ulysses Klaue
Squid Game (2021) - Sang-Hun
Better Call Saul (Saul Goodman) (2015-2022)
BoJack Horseman (2014-2020) - BoJack
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı (2017) - Will Turner
Efsane Avcıları (2003-2016) - Adam Savage
Hz. Yusuf (2008) - Potifar
Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (2007) - Will Turner
Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı (2006) - Will Turner
Çılgın Dostlar (2006)
Süper Ot (How High) - Jamal
Anlatamadım mı? - Ben Sobel
Yaratık 3 (1992) - Morse
Elm Sokağında Kabusu 5: Hayal Çocuk (1989) - Freddy Krueger
Elm Sokağında Kabusu 4: Rüya Ustası (1988) - Freddy Krueger
Elm Sokağı Kabusu 3: Rüya Savaşçıları (1987) - Freddy Krueger
Yaratıklar (1986) - Burke
Yaratık (1979) - Kane
Oyunculuk
Halka - 2019
Filinta - 2015
Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
Doktorlar (85'inci bölüm)
Kurtlar Vadisi Gladio - 2009
Sardunya Sokağı - 2007
Acı Hayat - 2005-2007
Sessiz Gece - 2005
Kurtlar Vadisi - 2003-2004
Hırçın Menekşe - 2003
Kınalı Kar - 2002
Bir Aşk Hikâyesi - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Küçük Besleme - 1999
Çatısız Kadınlar - 1999
Hoşçakal Yarın - 1998
Sıcak Saatler - 1998
Ayrı Dünyalar - 1998
Baba Evi - 1997
Böyle mi Olacaktı - 1997
Köşe Kapmaca - 1996
Çiçek Taksi - 1995
Mahallenin Muhtarları - 1992
İz Peşinde - 1990