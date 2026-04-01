Uğurcan Çakır: Çok mutlu ve gururluyum!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız'da Uğurcan Çakır, galibiyet sonrası konuştu.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım harikaydı, çok iyiydi. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız, 2002'de 6 yaşımdaydım. Ülkemi temsil edecek olmak bana gurur veriyor. Zor bir maçtı, neticesinde final, tek maç. Sahanın şartları. 10-15 dakika dolu yağdı. Teknik oyuncularımız var, ağır zemin vardı, Kosova da zemini ıslatmamıştı ama Allah yağmur yağdırdı.

"DÜNYADAKİ EN ÖNEMLİ ŞEY AİLE VE BAYRAK"

Ülkemizi gururlandırdık. Çok mutluyuz. Takım arkadaşlarım çok karakterli. Dünya Kupası'nda da inşallah ülkemizi gururlandıracağız. Avrupa Şampiyonası'ndan fazlasını yapmak istiyoruz. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Onları gururlandırdıysak ne mutlu bize. Dünyadaki en önemli şey aile ve bayrak. Elimizden gelen her şeyi yapacağız orada. Renk ve takım ayırmaksızın tüm ülkemizi çok seviyorum.