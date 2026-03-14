Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Uğurcan Çakır: Fırsatı değerlendirdiğimiz için mutluyum - Galatasaray Haberleri

        Uğurcan Çakır: Fırsatı değerlendirdiğimiz için mutluyum

        Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir'i 3-0 yenerek 2. sırada yer alan Fenerbahçe'yle arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran lider Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu. Fırsatı değerlendirdikleri için mutlu olduğunu belirten milli kaleci, "Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum" dedi.

        Giriş: 14.03.2026 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fırsatı değerlendirdiğimiz için mutluyum"

        Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 26. haftasında 3-0 mağlup ettikleri Başakşehir karşılaşmasının ardından konuştu.

        "FIRSATI DEĞERLENDİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

        Mücadeleyi değerlendiren başarılı eldiven, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı ve bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        Açıklamalarına devam eden Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
