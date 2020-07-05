Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirve yarışına devam ederken Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak açıklamalarda bulundu. İki yıldızın sözleri şöyle:

UĞURCAN: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK AMA...

"Bugün dersimize çok iyi çalıştık. Galatasaray'ı iyi analiz ettik. Birçok eksiği olmasına rağmen Galatasaray büyük bir camia. Her ne kadar eksik olsa da Galatasaray'ı yenmek çok zordu. Biz bu maça konsantre ve kararlı bir şekilde başladık. Kırmızı karta kadar iyi bir oyun sergiledik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Zirveden kopmama adına önemliydi. İki şanssız beraberliğimiz oldu. Bugün onu bir nebze telafi etmiş olduk. Hedefimiz şampiyonluk ama dediğim gibi olamasak da en azından şampiyonluğu zorladık diyeceğiz."

PARMAK: ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNMEK STRESE SOKUYOR

Geçen hafta bir sakatlık yaşadım, bu hafta antrenmanlara pek katılamadım ama buna rağmen Galatasaray karşısında iyi oynadım. İki haftada dört puan kaybettik, bu baskının verdiği bir şeydi ancak Galatasaray karşısında en azından biraz telafi edebildik. Maç maç düşünüyoruz, şampiyonluğu düşünmek bizi stres altına sokuyor ve maç maç devam etmek zorundayız.