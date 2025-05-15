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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Uğurcan Çakır: Kötü geçen sezon kabus gibi bitti - Futbol Haberleri

        Uğurcan Çakır: Kötü geçen sezon kabus gibi bitti

        Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Kötü geçen sezon kabus gibi bitti" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 00:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 00:55
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        "Kötü geçen sezon kabus gibi bitti"
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        Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray'a 3-0 yenilen Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KÖTÜ GEÇEN SEZON KABUS GİBİ BİTTİ"

        Maç sonrası konuşan Uğurcan, "Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti." ifadelerini kullandı.

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