Ukrayna, ABD'yi silah teslimatını sürdürmeye davet etti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi, Ukrayna'ya yönelik daha önce planlanan silah yardımlarını sürdürmeye davet ederek teslimatın devam etmesinin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı John Ginkel'in, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın adına Bakanlığa davet edildiği belirtildi.

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Bakanlıkta yapılan görüşmede ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımının sürdürülmesi ve savunma işbirliğinin ele alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Maryana Betsa, Rusya'nın tam kapsamlı saldırının başlamasından bu yana sağlanan destek için ABD'ye teşekkür etti ve özellikle Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmesine özel vurgu yaparak, daha önce tahsis edilen savunma paketlerinin teslimatlarının sürdürülmesinin kritik önemini vurguladı."

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Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilerek, "Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın savunma imkanlarını desteklemek konusunda herhangi bir gecikme, saldırganı (Rusya) barış aramaktan daha çok savaşa ve teröre devam etmeye teşvik edeceğini vurguladı." denildi.