Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinde 39 aday arasından ikinci tura kalmayı başaran mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy arasında yapılan seçimde, Zelenskiy 12 milyon 759 bin 550 oy ile toplam oyların yüzde 73’ünü alarak galip çıktı. Poroşenko ise 4 milyon 200 bin oy ile seçimi kaybetti.

Zelenskiy'i tebrik edenler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Makron ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki gibi isimler var.

Ukrayna'da yapılan seçimleri değerlendiren The New York Times gazetesi yayımladığı bir makalede, "Zamanında yer aldığı bir filmde Ukrayna başkanı rolünü oynayan ünlü komedyen, Pazar günü yapılan seçimleri çok kolay bir şekilde kazanarak gerçekten devlet başkanı oldu. 41 yaşında hiçbir devlet tecrübesi olmayan ve komedi dalında ünlü olan aktör Zelenskiy, oyların yüzde 70’inden fazlasını aldı" ifadelerine yer verildi.

'HALKIN HİZMETKARI'

4 yıl önce "Halkın Hizmetkarı" isimli siyasi komedi içerikli dizi filmde başrol oynayan Zelenskiy, senaryo gereği lise öğretmeniyken yolsuzluklara karşı yaptığı bir konuşması internette izlenme rekoru kıran ve kısa sürede halk kahramanı olarak kendisini devlet başkanlığı koltuğunda bulan bir karakteri canlandırmıştı.

Zelenskiy, filmin etkisini de kullanarak 2018'de oynadığı dizinin ismi olan "Halkın Hizmetkarı" partisini kurdu ve bu yılın başında devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.