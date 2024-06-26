Ukrayna - Belçika maçı CANLI YAYIN

STAT: Stuttgart Arena

HAKEM: Anthony Taylor

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT 1

EURO 2024'te E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geliyor. Turnuva öncesi grubun favorisi gösterilen iki ekip, son maçta kozlarını paylaşıyor.

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk

Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Theate, Vertonghen, Onana, Tielemans, De Bruyne, Doku, Trossard, Lukaku

Ukrayna ve Belçika, geride kalan iki müsabakada birer galibiyet elde etti. Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci maçta Slovakya'yı 2-1 yendi. Mücadele eden dört takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

SLOVAKYA - ROMANYA

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İki ekip tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip oluyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992'de bağımsızlığını kazanan Ukrayna, Belçika ile daha önce hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle Stuttgart'taki müsabaka, iki ekibin ilk randevusu oluyor.