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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ukrayna - Belçika maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Ukrayna - Belçika maçı CANLI YAYIN

        Ukrayna - Belçika maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. EURO 2024'te E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geliyor. Ukrayna ve Belçika, geride kalan iki müsabakada birer galibiyet elde etti. Gruptaki tüm takımların ise aynı puanı bulunuyor. Ukrayna - Belçika mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.06.2024 - 18:08 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:08
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        STAT: Stuttgart Arena

        HAKEM: Anthony Taylor

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT 1

        EURO 2024'te E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika karşı karşıya geliyor. Turnuva öncesi grubun favorisi gösterilen iki ekip, son maçta kozlarını paylaşıyor.

        Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk

        Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Theate, Vertonghen, Onana, Tielemans, De Bruyne, Doku, Trossard, Lukaku

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        Ukrayna ve Belçika, geride kalan iki müsabakada birer galibiyet elde etti. Gruba 1-0'lık Slovakya yenilgisiyle başlayan Belçika, ikinci maçında Romanya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise ilk karşılaşmada Romanya'ya 3-0 yenilirken ikinci maçta Slovakya'yı 2-1 yendi. Mücadele eden dört takımın da üçer puanda olduğu E Grubu'nda Romanya ilk sırayı alırken ardından Belçika, Slovakya ve Ukrayna sıralandı.

        SLOVAKYA - ROMANYA

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        SLOVAKYA-ROMANYA MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        İki ekip tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip oluyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992'de bağımsızlığını kazanan Ukrayna, Belçika ile daha önce hiçbir maçta karşı karşıya gelmedi. Bu nedenle Stuttgart'taki müsabaka, iki ekibin ilk randevusu oluyor.

        Belçika teknik direktörü Domenico Tedesco, kritik mücadelede Dodi Lukebakio'dan yararlanamıyor. Geride kalan iki müsabakada 2 sarı kart gören 26 yaşındaki kanat oyuncusu, cezası nedeniyle Ukrayna karşısında sahaya çıkamıyor.

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