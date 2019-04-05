Mevcut Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve en güçlü rakibi Vladimir Zelenskiy, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testi için kan verdi.

31 Mart'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin, 21 Nisan'da yapılacak olan ikinci tura kalmasının ardından, siyasiler arasında yaşanan gerginlik ve rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Başkanlık seçimlerinde en fazla oyu alan Vladimir Zelenskiy, mevcut Devlet Başkanı Poroşenko'ya yönelik yayınladığı bir videoda, "Ukrayna'ya alkolik ve uyuşturucu bağımlısı bir başkan lazım değil. O yüzden seni analiz yaptırmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Poroşenko ise yayınladığı videoyla bu teklifi kabul etmişti.

Teklifin ardından bugün sabah saatlerinde Poroşenko ve Zelenskiy test için kan verdi. Analiz sonuçları üç gün sonra açıklanacak.

İki aday ayrı ayrı yerlerde, basın mensuplarının önünde alkol ve uyuşturucu testinden geçti. Poroşenko ve Zelenskiy'nin tahlil sonuçlarının ayrıca kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Poroşenko, devlet başkanı adaylarının alkol ve uyuşturucu testi yaptırmalarının yasal zorunluluk hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

İki adayın seçimin ikinci turu öncesi canlı yayında karşı karşıya gelmeleri bekleniyor.

VİDEOLARLA ATIŞTILAR

Ukrayna'da geçen hafta yapılan ilk tur devlet başkanlığı seçimlerinde en fazla oyu alarak ikinci tura yükselen ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ile Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ikinci tur öncesi çektikleri videolarla seçim kampanyasını adeta şova dönüştürdü.

Poroşenko'nun canlı yayında tartışma teklifini kabul eden Zelenskiy, Poroşenko'yu Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda 70 bin kişinin önünde buluşmaya çağırmıştı.

Poroşenko'nun bu teklifi kabul etmesinin ardından Zelenskiy, bu sefer seçimlerde üçüncü olan eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun tartışmanın moderatörü olmasını teklif etti.

Zelenskiy'nin son videosunun ardından bir kez daha kamera karşısına geçen Poroşenko, "Vladimir Aleksandroviç (Zelenskiy),bahane aramayın ve şartlar öne sürmeyin. Kimsenin ardına da gizlenmeyin. Bu şık değil. Delikanlı olun. Statsa stat. Bekliyorum" dedi.

İlk turda Zelenskiy oyların yüzde 30'undan fazlasını, Poroşenko yüzde 15,9'unu almıştı. İki aday 21 Nisan'da ikinci turda yarışacak.

Poroşenko'nun, siyasi deneyimi olmayan Zelenskiy ile canlı yayında halkın önüne çıkarak ikinci tur için şansını artırmayı planladığı yorumu yapılıyor.