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Ukrayna'da eski Başbakan ve Vatan Partisi lideri Yuliya Timoşenko, parlamentoda yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun 'vatan hainliği' suçlamasıyla görevden alınmasına yönelik parlamentoda soruşturma önergesi sunmak için hazırlıklara başladıklarını açıkladı.
Poroşenko'nun ve yakın çevresinin, Rusya'dan kaçak yollarla ve fahiş fiyatlarla Ukrayna'ya kalitesiz askeri mühimmat sevkiyatı yaptıklarını iddia eden Timoşenko, araştırmacı gazetecilerin iki yıllık incelemeleri sonucu bu konuyla ilgili kanıtların toplandığını öne sürdü.
"POROŞENKO KAN ÜZERİNDEN TİCARET YAPIYOR"
Poroşenko'nun Kiev'de bulunan tersanesi kullanılarak Rusya'dan Ukrayna'ya kaçak askeri yedek parçaların getirildiğini iddia eden Timoşenko, "Bugünkü devlet başkanının tersanesi üzerinden, saldırgan ülkeden Ukrayna'ya avanta paralarla, kara para aklayarak, 2-4 kat yüksek fiyata bozuk askeri yedek parçaların getirilmesi için anlaşmalar yapıldı. Bu bozuk yedek parçalar Ukrayna savunma sanayisinin fabrikalarına sevk edildi ve Ukrayna'nın silahlarında kullanıldı" dedi.
Bu yolla Ukrayna'nın askeri savunma gücüne zarar verildiğini iddia eden Timoşenko, Rusya ile Ukrayna arasında yapıldığını iddia ettiği yasa dışı askeri yedek parça sözleşmelerinde, Ukrayna Devlet Savunma Sanayi İşletmesinin (Ukroboronprom) Genel Müdürü Oleg Gladkovskiy'nin, bu kişinin oğlunun ve oğlunun arkadaşlarının da yer aldığı iddiasını ortaya attı.
Ukrayna Ceza Kanunu'na göre Poroşenko'nun 'vatana ihanet' suçu işlediğini savunan eski Başbakan, "Devlet Başkanı Poroşenko, işgalci düşmanla kan üzerinden ticaret yapıyor" dedi.
Ukrayna'da halk 31 Mart 2019 tarihinde devlet başkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Son anketler, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy'nin, bugünkü Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko'nun en güçlü adaylar olduğunu gösteriyor.
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