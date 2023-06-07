Rusya ise Kırım'a su ve malzeme akışının kesilmesi için saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını söyledi. Bunun bir sabotaj olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kahovka HES'e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir." dedi.