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Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rusya'nın kontrolünde bulunan Kahovka Barajı'nın vurulması sel riski altında olan halkın bir kısmı tahliye edildi. Ukraynalı yetkililer, 42 bin kişinin sel riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtirken, yaşanan yıkım uydu görüntülerine yansıdı

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  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kahovka Barajı'nın bombalanarak ağır hasar alması nedeniyle Dnipro Nehri'nin su seviyesi hızla yükseldi
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    Bölgedeki pek çok yerleşim yeri sular altında kalırken, Ukraynalı yetkililer 42 bin kişinin sel riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    ABD'li uydu şirketi Maxar Technologies bölgede yaşanan yıkımı görüntüledi.

     
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    TASS haber ajansının aktardığına göre, meydana gelen su baskınlarının ardından en az 7 kişi kayboldu.
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    NE OLDU?

    Dün sabah saatlerinde Ukraynalı yetkililer, saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kahovka Hidroelektrik Santrali'ndeki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu ve bunu "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

     
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    Rusya ise Kırım'a su ve malzeme akışının kesilmesi için saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını söyledi. Bunun bir sabotaj olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, "Kahovka HES'e yönelik saldırının emri Kiev tarafından verildi ve bu nedenle Ukrayna bu durumun sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir." dedi.
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    KAHOVKA BARAJI

    Kahovka hidroelektrik Santrali'nin bir parçası olan baraj,
    30 metre boyunda ve 3,2 km uzunluğunda. Yapının inşasına 
    Sovyet lideri Josef Stalin liderliğinde başlandı ve Kruşçev döneminde sona erdi.
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    Ukrayna'nın güneyinde Rus ve Ukrayna kuvvetleri arasında cephe hattındaki baraj, Dnipro Nehri'nin üzerine kuruldu.

     
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

    Barajın yapımı sırasında 37 bin kişinin taşınması gerekti.
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!
  • Ukrayna'da Kakhovka Barajı vuruldu, binlerce kişi tehlikede: Yıkım uydudan görüldü!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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