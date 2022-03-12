Ukrayna'da Türklerin bulunduğu cami vuruldu mu? 0:00 / 0:00

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Maripol şehrinde 34’ü çocuk 86 Türk vatandaşının şehirdeki camiye saklandığı ve yardım beklediği haberi Ukrayna medyasında yer aldı.

Ardından da Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andryuşçenko Ukrayna'nın Mariupol kentinde 34'ü çocuk 86 Türk'ün sığındıkları Süleyman Camisi'nde mahsur kaldıklarını ifade etti.

Rus Haber Ajansı TASS da Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukraynalı yetkililerin kentteki sivillerin çıkışına ve yardım konvoylarının girişine izin vermediğini duyurdu.

Ukrayna'da Türklerin bulunduğu cami vuruldu mu? Camide kaç Türk mahsur? Son durumu tahliye operasyonunu yürüten Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, Habertürk'e anlattı.

Hacıoğlu son duruma ilişkin "Otobüslerimiz bugün de yola çıktı. Şu ana kadar sıkıntılı bir şekilde devam ediyorlar. İnşallah bugün Mariupol'e ulaşacaklar. Yarın da inşallah oradaki insanlarımızı tahliye edeceğiz" ifadelerini kullanır.

TÜRKLERİN BULUNDUĞU CAMİ VURULDU MU?

Caminin vurulup vurulmadığı sorusuna Hacıoğlu "Rusya camiyi vurmadı. Camiye yakın 700 metre yakınında bir yere roket düştü. Camiye 2 km yakın mesafede olan bir mahalle de bombalanıyor. Sabah 6'dan akşama kadar da o bölgeler bombalandı. Tabii ki saldırılar sırasında istenilen hedefler dışında istenmeyen hedefler de vurulabiliyor o yüzden bizim caminin de bombalanma riski tabii ki var" diyerek yanıt verdi.

KAÇ KİŞİ MAHSUR?

Camiye sığınanlarla doğrudan iletişim kuramadıklarını belirten Hacıoğlu, bu kişilerin sığınaktan ayrılıp kendilerini kısa süreli arayarak durumlarını bildirdiklerini bunun dışında da bilgi alamadıklarını belirtti.

Mahsur kalan Türk vatandaşlarına ilişkin de bilgi veren Hacıoğlu Mariupol'de toplamda 86 Türk'ün mahsur olduğunu, bunların 30'unun şu an camide diğerlerinin ise evlerde sığındığını açıkladı.