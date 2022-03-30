Ukrayna'dan 'Çernobil' uyarısı: Patlayabilir

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Ukraynalı yetkililerin Reuters'a yaptığı açıklamada "Çernobil Nükleer Santrali çevresinde mühimmat patlaması riski var ve Rus güçlerinin çekilmesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, "BM Güvenlik Konseyi'nden Çernobil bölgesinin acilen askerden arındırılmasını ve nükleer bir facianın önlenmesi adına bir özel görev gücü gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Vereshchuk geçtiğimiz günlerde bölgede silahlanmanın, hasar gören dördüncü reaktörünün üzerindeki koruyucu yalıtım yapılarına zarar verebileceğini belirterek tüm Avrupa'nın risk altında olduğunu söylemişti.

Vereshchuk ayrıca "Rus ordusunun sorumsuz ve profesyonellik dışı adımları sadece Ukrayna için değil, milyonlarca Avrupalı ​​için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nden Çernobil istasyonunun etrafındaki bölgeyi silahsızlandırmak için acil önlemler almasını ve Rus kuvvetlerinin eylemlerinden kaynaklı bir kazayı ortadan kaldırmak için özel bir ekip gönderilmesini talep ediyoruz" demişti.