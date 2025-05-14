Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ankara yolunda

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul görüşmeleriyle ilişkili olarak Ankara'ya doğru yola çıktı.

Volodimir Zelenskiy son yaptığı açıklamada görüşmelerden korkmadıklarını belirtmişti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı bitirmek için Rusya tarafıyla her türlü müzakere yapmaya hazır olduklarını belirterek yarın Türkiye'de olacağını belirtti.

Zelenskiy akşam paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakereleri hakkında da konuştu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de yapılacak görüşmeler için bugün ekibi ile birkaç toplantı yaptıklarını kaydetti.

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Rusya'dan Türkiye'ye gelecek yetkililer hakkında henüz net bir bilgi almadıklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya'dan kimin geleceğini bekliyorum ona göre Ukrayna'nın nasıl bir adım atması gerektiğini belirleyeceğim. Basından gelen sinyaller halen ikna edici değil. Aynı zamanda (ABD Başkanı Donald) Trump'ın Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü de duyuyoruz. Yani bu en güçlü argüman olabilir. Bir hafta gerçekten çok şeyi değiştirebilir."