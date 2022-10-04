Olena Zelenska Türkiye'de

Olena Zelenska Azov komutanlarının aileleriyle buluşmasını şu ifadelerle duyurdu;

"Türkiye'de 'Azov' kahramanları ile bir araya geldim - çaba ve dayanıklılık için şükranlarımı dile getirdim. Andriy Yermak, aileleriyle bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha gidilecek çok yol var. Ukrayna herkesin özgürlüğü ve eve dönüşü için savaşacak" dedi.