Zelenskiy: Harkiv'de bazı yerler geri alındı 0:00 / 0:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesinde bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna askerlerine teşekkür eden Zelenskiy, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberler var." ifadesini kullandı.

Harkiv'de alınan yerlere ilişkin bilgi vermeyen Zelenskiy, "Şimdi Ukrayna bayrağının geri döndüğü bu veya diğer yerleşim yerlerini adlandırmanın zamanı değil." dedi.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Ukrayna güçlerinin Harkiv'de Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiği ileri sürüldü.

Haberde, Harkiv bölgesinde bulunan Nova Husarivka köyünde kaydedildiği söylenen ve Ukrayna güçlerinin eski Sovyetleri Birliği'ne ait bayrağı indirdiği anların yer aldığı görüntüler de paylaşıldı.

Ukrayna güçlerinin Harkiv'in güneydoğusunda bulunan Volokhov Yar köyüne de girdiği iddia edildi.