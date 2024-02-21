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        Haberler Dünya Ukrayna: Rus ordusuna ait savaş uçağı düşürdük

        Ukrayna: Rus ordusuna ait savaş uçağı düşürdük

        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.02.2024 - 12:09
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        "Ukrayna, Rus savaş uçağını düşürdü"
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        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüklerini bildirdi.

        Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait Su-34 tipi savaş uçağı düşürdüğünü duyurdu.

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        Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da bu gece, Rusya'nın bir S-300 güdümlü füzesi, bir X-59 hava füzesi ve 4 X-22 seyir füzesinin yanı sıra 19 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığı belirtildi.

        Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri unsurlarınca Poltav bölgesinde Rusya'ya ait bir X-59 hava füzesi ile Harkiv, Dnipropetrovsk, Zaporijya ve Donetsk bölgeleri üzerinde 13 "Şahed" İHA'nın yok edildiği aktarılan açıklamada, vurulamayan İHA'ların yarısının da hedefine ulaşmadığı kaydedildi.

        Ukrayna'nın 17 Şubat'tan bu yana 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü bildirilmişti.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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        #rusya

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