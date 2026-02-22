Ukrayna: Rusya 50 füze ve 297 İHA ile eş zamanlı saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA'ları kullanarak eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere farklı tipte 50 füze kullandığı vurgulanarak, ayrıca 297 İHA ile saldırı düzenlediği aktarıldı.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 33 füze ve 274 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve İHA'ların 14 noktaya isabet ettiği belirtildi.

1300'DEN FAZLA İHA İLE SALDIRDI

Rus ordusunun bugün düzenlediği hava saldırısına sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Zelenskiy mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv ile Odessa ve Poltava bölgelerini hedef aldığını ifade etti.

Saldırılar nedeniyle bir kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü." açıklamasını yaptı.