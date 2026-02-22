Canlı
        Haberler Dünya Ukrayna: Rusya 50 füze ve 297 İHA ile eş zamanlı saldırı düzenledi | Dış Haberler

        Ukrayna: Rusya 50 füze ve 297 İHA ile eş zamanlı saldırı düzenledi

        Rus ordusunun farklı tipte 50 füze ve 297 insansız hava aracıyla (İHA) Ukrayna'ya eş zamanlı hava saldırısı düzenlediği, bir kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Giriş: 22.02.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı

        Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA'ları kullanarak eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, Rus ordusunun saldırıda seyir, balistik ve hipersonik olmak üzere farklı tipte 50 füze kullandığı vurgulanarak, ayrıca 297 İHA ile saldırı düzenlediği aktarıldı.

        Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 33 füze ve 274 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, kalan füze ve İHA'ların 14 noktaya isabet ettiği belirtildi.

        1300'DEN FAZLA İHA İLE SALDIRDI

        Rus ordusunun bugün düzenlediği hava saldırısına sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla tepki gösteren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

        Zelenskiy mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da Kiev, Sumi, Dnipropetrovsk, Kirovograd, Mıkolayiv ile Odessa ve Poltava bölgelerini hedef aldığını ifade etti.

        Saldırılar nedeniyle bir kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Saldırının ana hedefi enerji sektörüydü. Sıradan konut binaları ve demir yolu da hasar gördü." açıklamasını yaptı.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için ABD ile Ukrayna ve Rusya arasında üçlü müzakerelerin sürdüğünü anımsatarak, "Moskova, diplomasiye harcadığından daha fazla imkanını hava saldırılarına ayırmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bir hafta içerisinde ülkesine 1300'ün üzerinde İHA, 96 füze ve 1400'den fazla güdümlü bombayla saldırılar düzenlediğini bildirdi.

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine düzenlediği hava saldırılarını terör saldırısı olarak nitelendirdi.

