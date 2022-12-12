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Haberler Gündem 3. Sayfa Ukraynalı fotomodelin şüpheli ölümünde karar açıklandı! - Günün haberleri
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İstanbul'da balkondan düşerek ölen Ukraynalı fotomodelin sevgilisi beraat etti

İstanbul Sancaktepe'de balkondan düşerek hayatını kaybeden Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants ile ilgili davada karar açıklandı. Yargılamada genç kadının sevgilisi Burak E. beraat etti

Ukraynalı fotomodelin şüpheli ölümünde karar açıklandı! - Günün haberleri
Ukraynalı fotomodelin şüpheli ölümünde karar açıklandı!
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DHA

Sancaktepe'de 10 Haziran 2021'de Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) balkondan düşerek ölümüyle ilgili yargılamada, sanık Burak E. beraat etti.

DHA'nın haberine göre, Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak E. getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaada sanık hakkında yeterli delil olmadığını ve şüpheden sanık yararlanır ilkesini göz önüne alarak beraatını talep etti.

"BEN SUÇSUZUM"

Sanık Burak E. savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben ilk başta maktulenin elini balkonda göremedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak kendisine koştum. Tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp, bu şekilde çekmek isterken, elimden kayıp düştü. O sırada kendisi biri bize yardım etsin diyordu. O da benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ederim" dedi.

Sanık Burak E.'nin avukatı Çağrı Çetin, "Müvekkil 18 aydır tutukludur. Tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında yeterli delil olmadığını belirterek beraatına karar verdi. Sanık Burak E. kararla birlikte tahliye edildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ukraynalı foto model Anzelika Srabiants'ın Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde sevgilisi Burak E.'nin balkonundan düşerek öldüğü anlatılıyor.

İddianamede Burak E.'nin 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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